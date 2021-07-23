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На должность мэра Саратова теперь могут претендовать иностранные граждане
Общество
На должность мэра Саратова теперь могут претендовать иностранные граждане
flickr.com  /  Baigal Byamba

Саратов, 23 июля. Городские депутаты приняли поправки в порядок проведения конкурса на должность главы Саратова. Теперь претендовать на должность мэра города смогут даже иностранные граждане.

Внесение поправки связано с изменением законодательства Российской Федерации. Юридический консультант Валерий Трофимов объяснил корреспонденту ФАН, что областные депутаты просто привели региональные законы в соответствие федеральным.  

«Формально местные законодатели могли отказаться от внесения данной поправки, но большого смысла это бы не имело. На самом деле, очень сомневаюсь, чтобы иностранец внезапно пришел управлять Саратовом или другим большим российским городом. Это слишком сложно. Поэтому не думаю, что «варягов» стоит опасаться», — отметил специалист.

Ранее сход поезда с рельсов под Саратовом привел к возбуждению уголовного дела. Авария привела к миллионному ущербу.

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