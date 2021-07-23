Морпех из США решил выяснить, превосходит ли российский автомат АК-12 американскую М4

Вашингтон, 23 июля. Американский автомат M4 столкнулся с мощным конкурентом из России в лице АК-12, заявил бывший морпех из Соединенных Штатов Трэвис Пайк.

Стрелковое вооружение, произведенное в РФ, все еще является большой загадкой для американцев, несмотря на всемирную известность, отметил бывший пулеметчик Корпуса морской пехоты США, участник американской кампании в Афганистане Трэвис Пайк в материале для Sandboxx, перевод которого приводит «ПолитРоссия».

Новинки российской оружейной промышленности не требуют подробного разбора для понимания того, что они являются одними из самых передовых в мире, считает военный. По его словам, инженерам из РФ удается мастерски сочетать в своих образцах наработки иностранных коллег и опыт, полученный предыдущими поколениями. Особое внимание Пайк обратил на автомат АК-12, сконструированный специалистами концерна «Калашников».

Это оружие было создано в 2016 году и двумя годами позже принято на вооружение ВС РФ, напомнил бывший морпех. Образец стал совершенно новым автоматов, в котором были применены компоновка и общая концепция всех предыдущих автоматов семейства АК, подчеркнул он. По его словам, у АК-12 есть все шансы составить мощную конкуренцию американскому образцу М4, не менее известному в мире.

Конструкция АК-12 изобилует классическими и хорошо зарекомендовавшими себя элементами, отметил Пайк. Он также обратил внимание на общую надежность автомата, характерную для всех АК. Однако образец имеет множество отличий от предыдущих моделей, добавил он. К примеру, селектор режимов огня имеет комфортный подпальцевый упор, а магазин оснащен специальными отверстиями, дающими стрелку понять, сколько боеприпасов осталось. Также он указал и на общую эргономику автомата, которая находится на высшем уровне за счет таких удобных элементов, как телескопический приклад, позволяющий солдату под себя настраивать его длину.

АК-12 может быть оборудован подствольным гранатометом ГП-34, констатировал военный. По его мнению, наличие такого модуля превращает автомат в настоящего громовержца, способного вести огонь гранатами различных типов. Эксперт решил выяснить, превосходит ли российский автомат АК-12 американскую штурмовую винтовку М4, но затруднился сказать, какой образец все же лучше. Он подчеркнул, что оружие из РФ также обладает модульностью, но является совершенно другим автоматом. Пайк добавил, что он полностью уверен в том, что этот образец является надежным на все 100%, и посоветовал никому не стоять у него на пути.

Ранее представители концерна «Калашников» рассказали о своей новой модульной разгрузочной системе, предназначенной для бойцов спецподразделений. По их словам, подобное оснащение выводит понятие боевого снаряжения на совершенно новый уровень.