Более тысячи человек задействованы в ликвидации лесных пожаров в Карелии

Петрозаводск, 23 июля. Власти Карелии уточнили площадь лесных пожаров в республике. В девяти районах действует 21 возгорание на площади 8,7 тыс. га.

Сотрудники МЧС ликвидировали в Карелии за сутки 9 очагов возгораний. На территории региона продолжают бушевать лесные пожары. На борьбу с огнем выехали 100 человек и 190 единиц техники. Пожары в том числе тушат с помощью авиации.

Спасателям предстоит потушить еще 21 очаг, зафиксированный на территории Карелии. Известно, что угрозы населенным пунктам и объектам экономики уже нет. Все жители могут вернуться в свои дома.

Тем временем крупный лесной пожар ликвидировали в Пермском крае. Для тушения огня были привлечены 125 человек и 26 единиц техники.