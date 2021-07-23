Лавров рассказал о просьбе Байдена Путину «отстать» от «Радио Свобода»

Москва, 23 июля. Американский президент Джо Байден просил своего коллегу из России Владимира Путина «отстать» от СМИ-иноагента, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, Байден во время встречи в Женеве просил «отстать» от «Радио Свобода»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Министр добавил, что сами американцы уже на протяжении нескольких десятков лет не просто имеют закон об иностранных агентах, но и активно его внедряют.

Спикер МИД России Мария Захарова ранее сообщила, что статья Лаврова вывела на чистую воду иноагентов. Речь идет о материале главы внешнеполитического ведомства «О праве, правах и правилах».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.