Центробанк РФ опубликовал официальные курсы валют на 24 июля

Москва, 23 июля. Стоимость национальной валюты США немного повысилась к рублю. Об этом свидетельствуют размещенные данные на сайте Центрального банка РФ.

Курс доллара поднялся на 7,18 копейки, достигнув 73,77 рубля за единицу. Европейская валюта, наоборот, продемонстрировала снижение. Она опустилась на 7,76 копейки, до 86,85 рубля за евро.

На старте торгов Московской биржи стоимость американской валюты увеличилась на 1 копейку и оказалась на отметке 73,71 рубля за доллар. Биржевой курс евро при этом остался на уровне закрытия прошлых торгов — 86,74 рубля за единицу.

Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку до 6,5%. Это может поспособствовать росту курса российской валюты, спрогнозировал ранее управляющий активами УК «Открытие» Дмитрий Космодемьянский.