Марокко подало иск о клевете после обвинений в шпионаже с помощью Pegasus

Рабат, 23 июля. Марокко подало иски о клевете против Amnesty International и французской неправительственной организации Forbidden Stories. Основанием стал опубликованный доклад о странах, чьи разведывательные службы использовали шпионское программное обеспечение для мобильного телефона Pegasus.

В списке помимо королевства оказались Саудовская Аравия, ОАЭ и Венгрия. Правительства всех государств отвергли обвинения в их сторону, требуя представить доказательства.

В докладе НПО указывается, что вышеперечисленные страны использовали Pegasus для слежки за общественными деятелями и журналистами Франции. Среди жертв, как утверждает организация, оказался президент Эммануэль Макрон. Парижская прокуратура уже приступила к расследованию возможного вмешательства в личную жизнь граждан.

Рабат поспешил очистить свое имя, потребовав от Amnesty International и Forbidden Stories доказательств, либо публикации опровержения.

«Марокканское государство хочет пролить свет на эти ложные обвинения со стороны двух организаций, которые делают заявления без каких-либо конкретных или демонстративных фактов», — говорится в сообщении адвоката Оливье Барателли.

Федеральное агентство новостей / pixabay.com/PD и pixabay.com/PD

Первое слушание назначено на 8 октября в парижском суде. Аналитики не исключают, что из-за бюрократических проволочек заседание может начаться только через два года.

В докладе также указывается, что мобильные телефоны марокканского короля Мухаммеда VI и членов его семьи включены в список номеров, идентифицированных спецслужбами как потенциальные цели «Пегаса».

Шпионское приложение разработано израильскими специалистами из NSO GROUP. Официальные представители компании отвергают какие-либо претензии в их сторону. Они позиционируют себя как авторов проекта, однако вся ответственность за использование программы лежит только на клиентах.

Марокко опровергло эти утверждения, заявив, что оно «никогда не приобретало компьютерное программное обеспечение для проникновения в коммуникационные устройства».