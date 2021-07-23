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Сборная беженцев вышла после Греции на церемонии открытия Олимпиады

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:56
Спорт
Сборная беженцев вышла после Греции на церемонии открытия Олимпиады
Global Look Press  /  Yoshio Tsunoda/AFLO

Токио, 23 июля. Сборная беженцев приняла участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио. Она вышла на арену во время парада после Греции.

Церемония открытия Олимпиады началась в Японии в 14:00 по московскому времени. Поскольку Греция является родиной Игр, именно эта страна традиционно открыла парад атлетов. Сборная беженцев шла второй.

Замыкать шествие будет Япония, принимающая Олимпиаду в этом году. Перед ней на арену выйдут делегации Франции и США — двух стран, где пройдут следующие летние Игры.

Ранее российская лучница Светлана Гомбоева потеряла сознание во время квалификации на Олимпиаде в Токио. Спортсменка почувствовала себя плохо из-за теплового удара.

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