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Сточные воды в Самаре начнут очищать ультрафиолетом вместо хлорки
Общество
Сточные воды в Самаре начнут очищать ультрафиолетом вместо хлорки
samregion.ru  /  Правительство Самарской области

Самара, 23 июля. Губернатор Дмитрий Азаров посетил городские очистные сооружения, расположенные в Куйбышевском районе. На предприятии ведется реконструкция в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

В частности, в ближайшее время должна заработать новая станция по очистке сточных вод ультрафиолетом. Прежде для этих целей применялся хлор. Новый метод, который только вводится в стране, более экологичен.

«Уже к концу текущего года будет возможность в полной мере использовать возможности ультрафиолета. А когда в 2023 году будут закончены все работы по реконструкции очистных сооружений, в Волгу будут сбрасываться практически стерильные стоки. Мы и сейчас вписываемся во все нормативы, но законодательство ужесточается и требует он нас большего. А мы должны идти в ногу со временем », — прокомментировал текущую ситуацию директор ООО «Самарские коммунальные системы» Владимир Бирюков.

Ранее ФАН сообщал о том, что губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел выездное заседание научно-образовательного центра «Инженерия будущего». На нем было объявлено о планах создать в регионе бизнес-центр частной космонавтики.

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самара экология очистные сооружения нацпроекты
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