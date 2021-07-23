Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 15:21
15:20
Происшествия
Отдыхающий в тверском парке мужчина обнаружил в реке труп
15:20
Спорт
Японцы протестуют против Олимпиады в Токио во время церемонии открытия Игр
15:19
Происшествия
Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления
15:19
Общество
Россиянам перечислили средства народной медицины для заживления ран
15:16
Происшествия
Полиция Петербурга задержала "заработавшую" на пенсионерах 10 млн рублей банду
15:16
Происшествия
Апелляция прокуратуры на «мягкий» приговор Эдварду Билу рассмотрит Пресненский суд
15:12
Происшествия
Металлический ангар полыхает в Шушарах
15:11
Экономика
Председатель ЦБ РФ показалась общественности с брошью в виде дождевой тучи
15:10
Общество
Расписание движения поездов на Дальнем Востоке уточнили в РЖД
15:10
Политика
Философ Дзермант разъяснил слова Лукашенко об опасности возникновения третьей мировой войны
Все новости

Медики объяснили особенности экспресс-тестов на антиген к коронавирусу
Общество
Медики объяснили особенности экспресс-тестов на антиген к коронавирусу
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 23 июля. Возможность оперативно узнать результаты — одно из главных преимуществ экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

Например, антигенный тест PBCheck реагирует даже на небольшие частички вирусов. Соскоб берут один раз из носа. Полученный материал кладут в спецраствор. Он разрушает внешнюю оболочку вируса и поднимает наверх маленькие частицы. Именно на них реагирует специальная тест-полоска.

Какое-либо специальное оборудование не требуется, говорится в публикации на сайте 360 tv.ru. Получение результата занимает от 15 до 30 минут. По мере необходимости человек, подозревающий у себя коронавирус, может взять материал для теста самостоятельно. Помощь медсестры для этого не требуется, отмечают медики.

За сутки в России выявили 23 811 случаев коронавируса. Каждый десятый пациент не замечал у себя клинических проявлений инфекции. Таких больных удалось выявить благодаря масштабному тестированию, рассказали в оперативном штабе.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Медики объяснили особенности экспресс-тестов на антиген к коронавирусу
коронавирус экспресс-тесты антиген
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru