Медики объяснили особенности экспресс-тестов на антиген к коронавирусу

Москва, 23 июля. Возможность оперативно узнать результаты — одно из главных преимуществ экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

Например, антигенный тест PBCheck реагирует даже на небольшие частички вирусов. Соскоб берут один раз из носа. Полученный материал кладут в спецраствор. Он разрушает внешнюю оболочку вируса и поднимает наверх маленькие частицы. Именно на них реагирует специальная тест-полоска.

Какое-либо специальное оборудование не требуется, говорится в публикации на сайте 360 tv.ru. Получение результата занимает от 15 до 30 минут. По мере необходимости человек, подозревающий у себя коронавирус, может взять материал для теста самостоятельно. Помощь медсестры для этого не требуется, отмечают медики.

За сутки в России выявили 23 811 случаев коронавируса. Каждый десятый пациент не замечал у себя клинических проявлений инфекции. Таких больных удалось выявить благодаря масштабному тестированию, рассказали в оперативном штабе.