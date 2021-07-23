В EurAsian Times рассказали, как «Циркон» поможет Индии получить убийцу авианосцев

Москва, 23 июля. Завершение испытаний российской ракеты «Циркон» приблизит Индию к созданию собственного гиперзвукового оружия. К такому выводу пришли аналитики издания EurAsian Times.

Эксперты напомнили, что в настоящее время в Индии разрабатывается гиперзвуковая крылатая ракета BrahMos-II. Ее создание осуществляется компанией BrahMos Aerospace Private Limited, которая является совместным предприятием российского «НПО машиностроения» и Индийской организации оборонных исследований и разработок (Defence Research & Development Organisation), передает «ПолитРоссия».

По предварительным данным, скорость BrahMos-II будет достигать шести Махов. Дальность полета ракеты составит 600 километров. Аналитики отмечают, что индийская ракета очень похожа на «Циркон», который способен двигаться со скоростью восемь Махов. Такая скорость движения означает, что защититься от российской гиперзвуковой ракеты практически невозможно.

«Еще одним ценным аспектом ракеты является ее плазменное облако. Во время полета ракета полностью покрывается плазменным облаком, которое поглощает любые лучи радиочастот и делает ракету невидимой для радаров. Это позволяет ракете оставаться незамеченной на пути к цели», — говорится в публикации.

Российский «Циркон» является средством борьбы с американскими авианосцами. Индийская ракета BrahMos-II создается для аналогичных целей. Эксперты уверены, что принятие «Циркона» на вооружение российской армии поможет Индии получить свою ракету, которая станет убийцей авианосцев.

Стоит отметить, что 19 июля в рамках государственных испытаний был совершен пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Она успешно поразила наземную цель на побережье Баренцева моря. В ближайшее время российские военные испытают ракету «Циркон» на максимальную дальность, передает сайт 360tv.ru.