Публицист Дзермант рассказал, какую функцию выполняет Протасевич в Белоруссии

Санкт-Петербург, 23 июля. Журналист Роман Протасевич выполняет свою функцию по срыванию покровов со своих кураторов. Об этом заявил белорусский публицист и философ Алексей Дзермант.

Эксперт выступал в рамках эфира Медиагруппы «Патриот». В ходе мероприятия обсуждались вопросы о возвращении экс-кандидата на пост президента Светланы Тихановской и состояние бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Протасевича.

По словам Дзерманта, журналист начал превращаться звезду. Протасевич охотно общается с представителями прессы.

«Получает кайф от этой новой роли, не знаю, получит он наказание или нет, но он выполняет свою часть сделки со следствием», — отметил философ.

Публицист отметил, что Протасевич рассказывает о своей деструктивной деятельности на территории Белоруссии. Это имеет влияние на часть населения.

«Они видят, кто ими руководил, кто стоял за телеграм-каналами, это часть отрезвляет», — уверен эксперт.

Некоторые граждане ему не верят и заявляют, что Протасевич рассказывает о своей деятельности якобы под давлением, отметил Дзермант. Однако гражданин не выглядит измученным. Сейчас журналист находится под домашним арестом. Он живет вместе с россиянкой Софией Сапегой.

«Он свою роль отыгрывает, суд никто не отменял, но сейчас он выполняет функцию по срыванию покровов со своих кураторов, руководителей и с того, что он делал сам», — уверен публицист.

Философ также назвал блефом заявление Светланы Тихановской о готовности вернуться на территорию Белоруссии.

Ранее Роман Протасевич рассказал, кто организовывал беспорядки в Белоруссии. Ситуацию в республике пытались дестабилизировать владельцы популярных Telegram-каналов.