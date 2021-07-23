Дагестан и Сахалин оказались самыми востребованными направлениями среди россиян

Москва, 23 июля. Россияне начали активно интересоваться авторскими турами по стране. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса сравнения цен Price.ru.

Закрытые на фоне пандемии коронавируса границы поспособствовали развитию внутреннего туризма, из-за чего граждане начали изучить достопримечательности страны. Стандартные маршруты, такие как Санкт-Петербург и Золотое кольцо уступили новым направлениям. Самыми популярными для путешествий в августе оказались Дагестан и Сахалин.

Курорты Кубани и Крыма стали менее востребованными. Эксперты предполагают, что такая тенденция может быть связана с наводнениями в регионах. Стабильный интерес россияне проявляют к историческим городам Центральной части РФ. Этим летом туристов особенно привлекают экстремальные путешествия — сплавы по рекам и туры на квадроциклах.

На официальный статус столицы отечественного туризма может претендовать Санкт-Петербург. Это обусловлено развитой сферой путешествий, считает председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.