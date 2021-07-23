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Дагестан и Сахалин оказались самыми востребованными направлениями среди россиян
Общество
Дагестан и Сахалин оказались самыми востребованными направлениями среди россиян
wikipedia.org  /  Slavyanochka / CC BY-SA 4.0

Москва, 23 июля. Россияне начали активно интересоваться авторскими турами по стране. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса сравнения цен Price.ru.

Закрытые на фоне пандемии коронавируса границы поспособствовали развитию внутреннего туризма, из-за чего граждане начали изучить достопримечательности страны. Стандартные маршруты, такие как Санкт-Петербург и Золотое кольцо уступили новым направлениям. Самыми популярными для путешествий в августе оказались Дагестан и Сахалин.

Курорты Кубани и Крыма стали менее востребованными. Эксперты предполагают, что такая тенденция может быть связана с наводнениями в регионах. Стабильный интерес россияне проявляют к историческим городам Центральной части РФ. Этим летом туристов особенно привлекают экстремальные путешествия — сплавы по рекам и туры на квадроциклах.

На официальный статус столицы отечественного туризма может претендовать Санкт-Петербург. Это обусловлено развитой сферой путешествий, считает председатель регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов.

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дагестан сахалин туризм путешествия
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