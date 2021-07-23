«Самый молодой информатор в США» подал в суд на ФБР

Детройт, 23 июля. Информатор ФБР Ричард Верши-младший, завербованный в 14 лет, подал иск в размере 100 миллионов долларов против ФБР и полиции Детройта штат Мичиган. Мужчина утверждает, что из-за давления правоохранителей он связался с преступным миром, сообщает телеканал CBS.

‘White Boy Rick’ Movie’s Inspiration, Richard Wershe Jr., Sues Police For $100M https://t.co/gFr6tyMor3 — CBS Detroit (@CBSDetroit) July 20, 2021

Верши-младший отсидел примерно 30 лет в тюрьме Мичигана, а затем еще несколько лет за другое преступление. В иске он утверждает, что эти проблем были связаны с «давлением на него полиции и агентов ФБР», которые использовали его как информатора и отправляли в наркопритоны, когда ему было всего 14 лет.

«Это уникальный случай. Наша конституция, наша система правосудия и данное Богом право всего человечества призывают этот суд, наконец, восстановить справедливость в отношении человека, чья жизнь была отнята у него в нежном возрасте от 14 до 51 года», — говорится в иске.

В качестве ответчиков указаны бывшие офицеры полиции Детройта, агенты ФБР в отставке, федеральные прокуроры и власти города.

Самый молодой информатор

Верши-младший известен как самый юный информатор ФБР, его завербовали, когда ему было 14 лет. В середине 1980-х он по просьбе правоохранителей передавал сведения о наркоторговцах, работающих в Детройте. В 1987 году он был арестован по обвинению в крупных поставках наркотических веществ и в 1988 году был приговорен к пожизненному заключению, однако в 2020 году вышел на свободу.

Согласно одной из версий, арест Верши мог быть политизирован, потому что его история обнажила связь между преступными группировками Детройта и полицией, а также факты коррупции, что обернулось многочисленными отставками ряда правоохранителей и чиновников.

По событиям жизни Верши был снят фильм «Белый парень Рик», главные роли в котором сыграли Ричи Мерритт и Мэттью Макконахи.