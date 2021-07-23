Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 15:21
15:19
Происшествия
Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления
15:19
Общество
Россиянам перечислили средства народной медицины для заживления ран
15:16
Происшествия
Полиция Петербурга задержала "заработавшую" на пенсионерах 10 млн рублей банду
15:16
Происшествия
Апелляция прокуратуры на «мягкий» приговор Эдварду Билу рассмотрит Пресненский суд
15:12
Происшествия
Металлический ангар полыхает в Шушарах
15:11
Экономика
Председатель ЦБ РФ показалась общественности с брошью в виде дождевой тучи
15:10
Общество
Расписание движения поездов на Дальнем Востоке уточнили в РЖД
15:10
Политика
Философ Дзермант разъяснил слова Лукашенко об опасности возникновения третьей мировой войны
15:09
Общество
Сточные воды в Самаре начнут очищать ультрафиолетом вместо хлорки
15:05
Общество
Более трех тысяч дончан ждут вакцинации в очереди
Все новости

«Самый молодой информатор в США» подал в суд на ФБР
Весь мир
«Самый молодой информатор в США» подал в суд на ФБР
flickr.com  /  André Gustavo Stumpf

Детройт, 23 июля. Информатор ФБР Ричард Верши-младший, завербованный в 14 лет, подал иск в размере 100 миллионов долларов против ФБР и полиции Детройта штат Мичиган. Мужчина утверждает, что из-за давления правоохранителей он связался с преступным миром, сообщает телеканал CBS.

Верши-младший отсидел примерно 30 лет в тюрьме Мичигана, а затем еще несколько лет за другое преступление. В иске он утверждает, что эти проблем были связаны с «давлением на него полиции и агентов ФБР», которые использовали его как информатора и отправляли в наркопритоны, когда ему было всего 14 лет.

«Это уникальный случай. Наша конституция, наша система правосудия и данное Богом право всего человечества призывают этот суд, наконец, восстановить справедливость в отношении человека, чья жизнь была отнята у него в нежном возрасте от 14 до 51 года», — говорится в иске.

В качестве ответчиков указаны бывшие офицеры полиции Детройта, агенты ФБР в отставке, федеральные прокуроры и власти города.

Самый молодой информатор

Верши-младший известен как самый юный информатор ФБР, его завербовали, когда ему было 14 лет. В середине 1980-х он по просьбе правоохранителей передавал сведения о наркоторговцах, работающих в Детройте. В 1987 году он был арестован по обвинению в крупных поставках наркотических веществ и в 1988 году был приговорен к пожизненному заключению, однако в 2020 году вышел на свободу.

Согласно одной из версий, арест Верши мог быть политизирован, потому что его история обнажила связь между преступными группировками Детройта и полицией, а также факты коррупции, что обернулось многочисленными отставками ряда правоохранителей и чиновников.

По событиям жизни Верши был снят фильм «Белый парень Рик», главные роли в котором сыграли Ричи Мерритт и Мэттью Макконахи.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Самый молодой информатор в США» подал в суд на ФБР
сша фбр информатор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru