Стас Пьеха объяснил, почему не пойдет на телевидение с историей об избиении сына

Москва, 23 июля. Знаменитый певец Стас Пьеха публично обратился к телеканалам и заявил, что не пойдет на ток-шоу после избиения его семилетнего сына Петра.

Исполнитель записал видеообращение для Instagram Stories. По словам внука Эдиты Пьехи, федеральные и другие телеканалы предлагают ему прийти и рассказать в эфире историю нападения на его сына, однако он не собирается этого делать.

«Я считаю, что это обесценивание всего процесса», — объяснил свою позицию певец.

Пьеха напомнил, что к делу уже привлекли Следственный комитет, и его председатель Александр Бастрыкин поддерживает сторону артиста. Исполнитель не хочет выносить на публику эту ситуацию, поэтому он заранее отказал телеканалам и в особенности ток-шоу. Певец выразил надежду на понимание его позиции.

«Для меня это слишком личная история, слишком болезненная», — отметил Пьеха.

Сын исполнителя попал в больницу после нападения соседки по коттеджному поселку, которой оказалась жена футбольного арбитра Владислава Безбородова. По словам очевидцев, она толкнула мальчика из-за того, что он проткнул ее надувной бассейн. Ребенок упал и сильно ударился головой, а также получил другие травмы. Эдита Пьеха не смогла навестить правнука в больнице, но поддержала его дистанционно.