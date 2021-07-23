Что такое прыжок с парашютом? Ощущение полета, свободы и неописуемого восторга. Сумасшедший выброс адреналина и возможность испытать себя. Каждый, кто хоть раз попробовал скайдайвинг, уже никогда не забудет эти непередаваемые ощущения.

День парашютиста: история и традиции

Ежегодно 26 июля в России отмечается День парашютиста. Праздник не имеет официального статуса, но своим его считают как профессионалы, так и любители этого экстремального развлечения.

В этот день принято устраивать состязания по парашютному спорту и зрелищные групповые прыжки с последующим построением фигур в воздухе. Профессионалы демонстрируют свое мастерство и проводят мастер-классы для новичков.

Дата была выбрана отнюдь не случайно. Именно 26 июля 1930 года под Воронежем группа летчиков под командованием Леонида Минова выполнила первую серию прыжков с борта самолета. С этого момента началось активное развитие парашютного спорта в нашей стране.

Уже к концу 1931 года советские парашютисты совершили более пяти сотен прыжков, в том числе с приземлением в сложнейших условиях: в глубокий рыхлый снег, на воду, в темноте и так далее. 9 июля того же года к отважным мужчинам присоединилась и первая в СССР женщина-парашютист. Ею стала сотрудница Особого конструкторского бюро по созданию отечественных парашютов Любовь Кулешова.

О других вехах и любопытных фактах в истории парашютизма — в статье ФАН, посвященной Дню парашютиста.

Федеральное агентство новостей /

От Леонардо да Винчи до наших дней

Считается, что идея изобретения такого летательного устройства, как парашют, принадлежит Леонардо да Винчи. В одной из его работ, датированной 1485 годом, имеется запись о том, что человек может без риска для жизни спуститься с высоты, если в его распоряжении имеется приспособление вроде палатки из накрахмаленного полотна, имеющего размеры 12х12 локтей, что примерно равняется диаметру современных парашютов (шесть-семь метров).

Впрочем, если верить летописям, дошедшим до наших дней, и до эпохи Возрождения возможность спуска, так сказать, с небес на землю, будоражила умы людей, которые предпринимали отчаянные попытки прыжков с различных высотных сооружений, вооружаясь разнообразными предметами, отдаленно напоминающими зонтики. Нетрудно догадаться, что чаще всего такие эксперименты заканчивались трагически — тяжелыми травмами или гибелью смельчаков, не знакомых с законами физики.

Наиболее правдоподобное описание аппарата (кстати, основанное на эскизах да Винчи), напоминающего настоящий парашют, в XVII веке составил хорватский ученый Фауст Вранчич, который сам же успешно испытал свое изобретение в 1617 году, спустившись с невысокой башни.

Это интересно! В 1620 году детищем Вранчича воспользовался французский заключенный Лавен с целью сбежать из тюрьмы. Используя сшитый из простынь купол, хитрец выпрыгнул из окна крепости Мольянс и целый и невредимый сел на воды реки Изер. К несчастью для беглеца, бдительные охранники заметили попытку дерзкого побега и отправили Лавена обратно в камеру.

А вот Жану Думье повезло больше. В 1777 году на улицах Парижа появилось объявление, приглашающее всех желающих поглазеть на небывалое представление: приговоренному к смерти заключенному предстояло прыгнуть с башни с помощью «летающего плаща» профессора Фонтанжа. В случае успеха его ждало помилование. Поскольку терять Думье было нечего, он согласился на эксперимент, который, к слову, прошел успешно.

Само слово «парашют» означает «против падения». Понятие ввел в обиход физик Луи-Себастьян Ленорман, который прыгнул с крыши обсерватории в конце 1783 года, используя лично им сконструированный аппарат.

Первый настоящий прыжок состоялся 22 октября 1797 года, когда Андре-Жак Гарнерен прыгнул с воздушного шара над парком Монсо в Париже.

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А вот лавры создания ранцевого парашюта в том виде, в котором знаем его все мы, принадлежат нашему соотечественнику Глебу Котельникову. Инженер из Санкт-Петербурга понял, что для максимальной безопасности парашют должен быть легким и находиться на теле летчика. Так ему первому в мире пришла в голову мысль укладывать шелковое полотно в рюкзак. Изобретение успешно прошло все испытания, было запатентовано и успешно используется по сей день.