Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил

Москва, 23 июля. Россия готовит предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Дальний Восток. Глава государства поручил Мишустину обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах и совместную работу с Японией в этой области.

Ранее в Китае рассказали, как Путин преподал Японии урок после претензий по Курилам. В Пекине отметили, что российский президент «подловил» Токио на ошибке.