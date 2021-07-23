Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 15:21
15:20
Происшествия
Отдыхающий в тверском парке мужчина обнаружил в реке труп
15:20
Спорт
Японцы протестуют против Олимпиады в Токио во время церемонии открытия Игр
15:19
Происшествия
Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления
15:19
Общество
Россиянам перечислили средства народной медицины для заживления ран
15:16
Происшествия
Полиция Петербурга задержала "заработавшую" на пенсионерах 10 млн рублей банду
15:16
Происшествия
Апелляция прокуратуры на «мягкий» приговор Эдварду Билу рассмотрит Пресненский суд
15:12
Происшествия
Металлический ангар полыхает в Шушарах
15:11
Экономика
Председатель ЦБ РФ показалась общественности с брошью в виде дождевой тучи
15:10
Общество
Расписание движения поездов на Дальнем Востоке уточнили в РЖД
15:10
Политика
Философ Дзермант разъяснил слова Лукашенко об опасности возникновения третьей мировой войны
Все новости

Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:41
373
Политика
Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил
wikipedia.org  /  Public Domain

Москва, 23 июля. Россия готовит предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Дальний Восток. Глава государства поручил Мишустину обратить особое внимание на вопросы экономической деятельности на Курилах и совместную работу с Японией в этой области.

Ранее в Китае рассказали, как Путин преподал Японии урок после претензий по Курилам. В Пекине отметили, что российский президент «подловил» Токио на ошибке.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин анонсировал предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил
путин россия курилы мишустин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru