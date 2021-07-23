Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 15:20
15:20
Происшествия
Отдыхающий в тверском парке мужчина обнаружил в реке труп
15:20
Спорт
Японцы протестуют против Олимпиады в Токио во время церемонии открытия Игр
15:19
Происшествия
Дудь попросил закрыть дело о пропаганде наркотиков за отсутствием состава преступления
15:19
Общество
Россиянам перечислили средства народной медицины для заживления ран
15:16
Происшествия
Полиция Петербурга задержала "заработавшую" на пенсионерах 10 млн рублей банду
15:16
Происшествия
Апелляция прокуратуры на «мягкий» приговор Эдварду Билу рассмотрит Пресненский суд
15:12
Происшествия
Металлический ангар полыхает в Шушарах
15:11
Экономика
Председатель ЦБ РФ показалась общественности с брошью в виде дождевой тучи
15:10
Общество
Расписание движения поездов на Дальнем Востоке уточнили в РЖД
15:10
Политика
Философ Дзермант разъяснил слова Лукашенко об опасности возникновения третьей мировой войны
Все новости

Путин назвал сроки восстановления Транссибирской магистрали

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:43
367
Общество
Путин назвал сроки восстановления Транссибирской магистрали
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 23 июля. Восстановление двух веток Транссибирской магистрали займет не более пяти суток, заявил президент России Владимир Путин.

Трасса пострадала от сильнейших дождей на Дальнем Востоке. Магистраль обрушилась, движение на этом участке пришлось остановить. Ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Первую ветку Транссиба восстановят в течение 2,5 суток, вторую — в течение пяти суток, заявил президент. Глава государства обратился к Правительству России с просьбой серьезно подойти к решению этого вопроса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Путин назвал сроки восстановления Транссибирской магистрали
путин транссиб востановление
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru