Путин назвал сроки восстановления Транссибирской магистрали

Москва, 23 июля. Восстановление двух веток Транссибирской магистрали займет не более пяти суток, заявил президент России Владимир Путин.

Трасса пострадала от сильнейших дождей на Дальнем Востоке. Магистраль обрушилась, движение на этом участке пришлось остановить. Ни один человек в результате инцидента не пострадал.

Первую ветку Транссиба восстановят в течение 2,5 суток, вторую — в течение пяти суток, заявил президент. Глава государства обратился к Правительству России с просьбой серьезно подойти к решению этого вопроса.