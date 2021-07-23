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Навальный подал новый иск к владимирской колонии

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:33
Происшествия
Навальный подал новый иск к владимирской колонии
Федеральное агентство новостей

Москва, 23 июля. Блогер Алексей Навальный подал иск к владимирской ИК-2. Осужденный недоволен тем, что у его адвокатов возникают проблемы с проносом техники на территорию колонии.

В июне суд отклонил аналогичный иск Навального к ИК-3. Тогда блогер также возмущался тем, что его представителям запрещали пользоваться ноутбуками и телефонами на территории исправительного учреждения.

Ранее суд признал законным решение администрации СИЗО «Матросская тишина» о присвоении блогеру Алексею Навальному статуса склонного к побегу.

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