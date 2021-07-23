Центробанк России изменил прогноз по годовой инфляции

Москва, 23 июля. Прогноз ЦБ РФ по инфляции повысился.

Инфляционные ожидания Банка России изменились в сторону повышения. Представители регулятора считают, что уровень обесценивания денег к концу года может достичь 5,7-6,2%. Ранее в Центробанке говорили об инфляции в 4,7-5,2%. Об этом пишет РИА Новости.

Следующий год продемонстрирует инфляцию в размере 4-4,5%, полагают специалисты регулятора в своем среднесрочном прогнозе.

Через два года, как отмечают эксперты, инфляция должна выйти на уровень около 4%. Ранее в Центробанке завершилось заседание совета директоров, в ходе которого базовая ставка была поднята до 6,5% годовых. Она была скорректирована сразу на 1%.