«Алмаз-Антей» сообщил о завершении испытаний новой мишени для ПВО «Адъютант»

Москва, 23 июля. Российские специалисты завершили госиспытания мишенного комплекса для ПВО «Адъютант». В ближайшее время он будет запущен в серийное производство.

Мишенный комплекс выведет подготовку войск ПВО на новый уровень, поскольку расчеты получат новые тренажеры и инструментарий, чтобы осваивать тактику противовоздушного боя с применением новейших отечественных средств, передает ТАСС.

По словам специалист проекта «Мишенные комплексы» ИЭМЗ «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Александра Душкина, испытания комплекса завершились в апреле 2021 года, после чего специалисты начали готовиться к серийному производству «Адъютанта».