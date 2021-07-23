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«Алмаз-Антей» сообщил о завершении испытаний новой мишени для ПВО «Адъютант»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:36
Армия
«Алмаз-Антей» сообщил о завершении испытаний новой мишени для ПВО «Адъютант»
Фото пресс-службы ЗВО

Москва, 23 июля. Российские специалисты завершили госиспытания мишенного комплекса для ПВО «Адъютант». В ближайшее время он будет запущен в серийное производство.

Мишенный комплекс выведет подготовку войск ПВО на новый уровень, поскольку расчеты получат новые тренажеры и инструментарий, чтобы осваивать тактику противовоздушного боя с применением новейших отечественных средств, передает ТАСС.

По словам специалист проекта «Мишенные комплексы» ИЭМЗ «Купол» (входит в концерн «Алмаз-Антей») Александра Душкина, испытания комплекса завершились в апреле 2021 года, после чего специалисты начали готовиться к серийному производству «Адъютанта».

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россия алмаз-антей адъютант
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