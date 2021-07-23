Американская энергетическая корпорация начнет инвестировать в Судан

Хартум, 23 июля. Поддержка, оказанная Судану международными донорами, позволила мировым энергетическим компаниям изучить инвестиционные возможности в нефтегазовом секторе и в альтернативных источниках энергии страны. Последней, кто присоединился к гонке, стала американская транснациональная корпорация Halliburton.

Компания объявила о своем намерении инвестировать в экономику страны во время встречи ее представителя Эрика Мото с министром энергетики и нефти Судана Джадином Али Обейдом. Данный шаг предпринят на фоне заинтересованности выхода на рынок африканского государства, продемонстрированной мировыми энергетическими гигантами за последние месяцы. Несмотря на то, что деловой климат все еще нестабилен, правительство прилагает всевозможные усилия для привлечения иностранного капитала в различные сектора.

«Мы с нетерпением ждем инвестиций крупных американских компаний в современные технологии в нефтяной отрасли. Визит делегации Halliburton является поистине историческим, учитывая ее положение на мировом энергетическом рынке», — процитировало слова Обейда официальное новостное агентство SUNA.

Halliburton — транснациональная корпорация и одна из крупнейших нефтесервисных компаний в мире, реализующая проекты в более 70 странах. Она имеет сотни филиалов, дочерних предприятий, торговых марок и подразделений по всему земному шару и насчитывает около 55 тыс. сотрудников.

«Национальная компания Nubia за последний год вела длительные переговоры с руководством Halliburton в Хьюстоне, чтобы убедить его в преимуществах вовлечения в суданский рынок», — сообщило министерство энергетики и нефти на своей странице в Facebook.

Согласно заявлению ведомства, снятие санкций с республики открывает широкие возможности для международной компании, что ведет к восстановлению и развитию национальной экономики. Появление такой крупной американской корпорации, как Halliburton, в нефтяном секторе означает, что суданский рынок восстановился и открыт для глобальных инвестиций.

Согласно заявлению Хартума, правительство поощряет также вложения в возобновляемые источники энергии и стремится к радикальному решению существующих в данном секторе проблем. В октябре прошлого года оно подписало меморандум о взаимопонимании с американской компанией General Electric с целью увеличения выработки электроэнергии до 470 мегаватт. Корпорация объявила тогда, что изучает возможности сотрудничества по большему количеству проектов в области здравоохранения, включая модернизацию инфраструктуры для развития сфер радиологии, кардиологии, онкологии и обеспечения медицинских услуг в сельских районах.

После исключения Судана из американского санкционного списка государств — спонсоров терроризма Запад активно развивает отношения с восточноафриканской страной как в политической, так и в экономической сферах. Будучи одним из главных геополитических игроков на африканском континенте, Вашингтон стремится упрочить свои позиции в регионе за счет Судана. Однако навязанные Хартуму реформы со стороны международных финансовых институтов, а также внедрение всевозможных инвестиций ставят Судан в еще большее зависимое положение и, несмотря на громкие обещания будущих улучшений, на данном этапе лишь усугубляют и так хрупкое положение в стране.