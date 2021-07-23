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Раскрыты призовые российских спортсменов за медали на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:23
Спорт
Раскрыты призовые российских спортсменов за медали на Олимпиаде в Токио
Global Look Press  /  Marijan Murat

Москва, 23 июля. Министр спорта РФ Олег Матыцин раскрыл, какие призовые получат российские спортсмены за медали на летних Олимпийских играх в Токио.

По словам главы министерства, за каждую золотую медаль атлету выплатят 4 миллиона рублей. За «серебро» спортсмен получит 2,5 миллиона рублей, а за «бронзу» — 1,7 миллиона.

«Нужно понимать, что многие регионы установили свои меры стимулирования олимпийцев», — добавил Матыцин в интервью РИА Новости.

Министр напомнил, что за достижение результатов по итогам спортивного сезона также установлена ежемесячная стипендия от президента России в размере 52 тысячи рублей. Матыцин выразил надежду, что таких призеров по итогам Олимпиады будет много.

Церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио стартовала 23 июля в 14:00 по московскому времени. ФАН ведет текстовую трансляцию мероприятия. Из-за пандемии шоу впервые проходит без зрителей.

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