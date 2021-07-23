Лариса Луппиан рассказала о планах на отпуск с переболевшим COVID-19 Михаилом Боярским

Санкт-Петербург, 23 июля. Супруга актера и певца Михаила Боярского, артистка Лариса Луппиан рассказала ФАН, как они с мужем проведут отпуск после его выздоровления.

Жена звезды советского и российского кино подтвердила, что переболевший COVID-19 Боярский уже находится дома. Успешно справившегося с коронавирусом актера выписали из больницы 22 июля.

В ближайших планах у супругов отпуск, который продлится до 1 сентября. Луппиан и Боярский хотели бы поехать куда-то отдохнуть, но делать этого не будут. Вместо этого актерская пара отправится на дачу и проведет отпуск там.

О госпитализации Михаила Боярского стало известно в середине июля. Отмечалось, что актер перенес коронавирус легко благодаря вакцинации. Певец выходил на связь с поклонниками из больницы и благодарил их за переживания о его здоровье.