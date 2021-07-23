Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 15:19
15:16
Происшествия
Полиция Петербурга задержала "заработавшую" на пенсионерах 10 млн рублей банду
15:16
Происшествия
Апелляция прокуратуры на «мягкий» приговор Эдварду Билу рассмотрит Пресненский суд
15:12
Происшествия
Металлический ангар полыхает в Шушарах
15:11
Экономика
Председатель ЦБ РФ показалась общественности с брошью в виде дождевой тучи
15:10
Общество
Расписание движения поездов на Дальнем Востоке уточнили в РЖД
15:10
Политика
Философ Дзермант разъяснил слова Лукашенко об опасности возникновения третьей мировой войны
15:09
Общество
Сточные воды в Самаре начнут очищать ультрафиолетом вместо хлорки
15:05
Общество
Более трех тысяч дончан ждут вакцинации в очереди
15:04
Общество
С небес на землю: как и когда отмечается День парашютиста в России
15:04
Спорт
Самбист прокомментировал объяснение МОК по Крыму на сайте Олимпиады
Все новости

Лариса Луппиан рассказала о планах на отпуск с переболевшим COVID-19 Михаилом Боярским

  /   Обновлено: 23 июля 2021 14:23
Общество
Лариса Луппиан рассказала о планах на отпуск с переболевшим COVID-19 Михаилом Боярским
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 23 июля. Супруга актера и певца Михаила Боярского, артистка Лариса Луппиан рассказала ФАН, как они с мужем проведут отпуск после его выздоровления.

Жена звезды советского и российского кино подтвердила, что переболевший COVID-19 Боярский уже находится дома. Успешно справившегося с коронавирусом актера выписали из больницы 22 июля.

В ближайших планах у супругов отпуск, который продлится до 1 сентября. Луппиан и Боярский хотели бы поехать куда-то отдохнуть, но делать этого не будут. Вместо этого актерская пара отправится на дачу и проведет отпуск там.

О госпитализации Михаила Боярского стало известно в середине июля. Отмечалось, что актер перенес коронавирус легко благодаря вакцинации. Певец выходил на связь с поклонниками из больницы и благодарил их за переживания о его здоровье.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Лариса Луппиан рассказала о планах на отпуск с переболевшим COVID-19 Михаилом Боярским
актер боярский луппиан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru