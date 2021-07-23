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Ливневые дожди в Турции вызвали сильное наводнение
Общество
Ливневые дожди в Турции вызвали сильное наводнение
Global Look Press  /  Rupert Oberhäuser via www.imago-/www.imago-images.de

Анкара, 23 июля. На черноморском побережье Турции случилось сильнейшее наводнение. Видеозапись очевидцев события была выложена в российском телеграм-канале.

В нескольких районах провинции Ризе реки вышли из берегов. Мощные потоки воды сносят все на своем пути. Автомобильные дороги оказались заблокированными, затопило цокольные этажи зданий. Течением сносит мелкие постройки и автомобили. Информации о жертвах наводнения нет.

После недавнего наводнения уровень воды в реках на юго-востоке Германии остается высоким, на 1,5 метра выше прогнозируемого. Власти некоторых районов страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

Жертв германского наводнения становится все больше. Больше всего погибших зафиксировано на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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