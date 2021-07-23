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Бандиты в черных масках похитили 86 смартфонов iPhone из салона связи МТС в Пушкино
Происшествия
Бандиты в черных масках похитили 86 смартфонов iPhone из салона связи МТС в Пушкино
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Пушкино, 23 июля. Трое вооруженных мужчин ограбили салон сотовой связи. Как стало известно ФАН, злодеи подавили сопротивление работника торговой точки с помощью газового баллончика и одноразовых наручников.

К стражам порядка подмосковного Пушкино от дежурного охранной организации поступило сообщение о вооруженном разбое в микрорайоне Дзержинец. Он рассказал, что примерно в 22:00 был ограблен салон сотовой связи МТС. Преступники свободно вошли в помещение торговой организации и похитили около сотни сотовых телефонов.

Мужчина также поведал силовикам, что сигнал о происшествии поступил к ним после того, как разбойники скрылись с места преступления.

«Продавец в салоне сотовой связи является жительницей Курганинска Краснодарского края, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. Женщина перед ограблением сидела на своем рабочем месте, покупателей в зале не было. Неожиданно в торговую точку зашли трое мужчин. На их лицах были черные марлевые повязки».

Один из бандитов достал из-за пояса пистолет и приставил его к продавцу. Другой вынул газовый баллончик и брызнул в лицо потерпевшей.

«Женщине связали руки пластиковыми стяжками, которые иногда применяются правоохранителями при разгоне незаконных массовых беспорядков. После этого двое нападавших зашли в подсобное помещение салона и похитили 86 сотовых телефонов марки IPhone. После этого скрылись», — дополнил источник.

Продавец пришла в себя лишь через некоторое время после нападения и сразу нажала тревожную кнопку, которая связывает магазин с дежурной частью частной охранной организации.

В ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли отпечатки пальцев рук, следы обуви, перчатки и пластмассовые стяжки, которыми была скована работница торговой точки.

По горячим следам сыщики не смогли задержать подозреваемых в разбойном нападении. По данному факту блюстители закона возбудили уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Если все же правоохранителем удастся поймать подозреваемых в преступлении и их вина будет доказана в суде, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

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Все новости / Происшествия / Бандиты в черных масках похитили 86 смартфонов iPhone из салона связи МТС в Пушкино
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