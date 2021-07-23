Более трех тысяч дончан ждут вакцинации в очереди

Ростов-на-Дону, 23 июля. На брифинге регионального штаба по распространению коронавирусной инфекции министр регионального минздрава Юрий Кобзев сообщил, что в очереди на вакцинацию на Дону сегодня стоит 3690 человек.

По его словам, многие хотят сделать прививку «КовиВак», хотя в прошлый раз, когда его было в избытке, многие просили «Спутник V».

В настоящее время на Дону прошло вакцинацию более 983 тысяч человек, полностью ее завершили 639 тысячи дончан.

Ранее ФАН рассказывал, как донскому губернатору предложили ввести награды за вакцинацию. С такой инициативой на встрече с главой региона выступил председатель регионального отделения «Опоры России» Аркадий Гершман.