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Более трех тысяч дончан ждут вакцинации в очереди
Общество
Более трех тысяч дончан ждут вакцинации в очереди
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Ростов-на-Дону, 23 июля. На брифинге регионального штаба по распространению коронавирусной инфекции министр регионального минздрава Юрий Кобзев сообщил, что в очереди на вакцинацию на Дону сегодня стоит 3690 человек.

По его словам, многие хотят сделать прививку «КовиВак», хотя в прошлый раз, когда его было в избытке, многие просили «Спутник V». 

В настоящее время на Дону прошло вакцинацию более 983 тысяч человек, полностью ее завершили 639 тысячи дончан. 

Ранее ФАН рассказывал, как донскому губернатору предложили ввести награды за вакцинацию. С такой инициативой на встрече с главой региона выступил председатель регионального отделения «Опоры России» Аркадий Гершман.

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