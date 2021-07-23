Власти Сальвадора объявили в розыск экс-президента Санчеса Серена

Сан-Сальвадор, 23 июля. Власти Сальвадора издали распоряжение об аресте бывшего президента Санчеса Серена и девяти высокопоставленных чиновников предыдущих администраций из-за обвинений в отмывании денег и коррупции. Об этом сообщает Генеральная прокуратура центральноамериканской страны.
По информации ведомства, Серен на данный момент находится за границей, но были задержаны пять высших должностных лиц при правительстве президента Маурисио Фунеса с 2009 по 2014 год. Бывший президент и другие чиновники, в том числе бывшие министры здравоохранения, финансов, труда, сельского хозяйства и экологии, разыскиваются по обвинениям в отмывании денег, хищении государственного имущества и незаконном обогащении.
El Salvador’s Attorney General's Office ordered the arrest of former President Salvador Sanchez Ceren and nine top officials from a past administration as part of a money laundering and corruption probe https://t.co/uv7oZJt2gR pic.twitter.com/nTwgN7qehF— Reuters (@Reuters) July 23, 2021
На пресс-конференции прокурор Родольфо Дельгадо добавил, что он обратится за международной помощью, чтобы определить местонахождение Санчеса Серена.
«Мы выдали ордеры на арест и позже отправим красное уведомление напрямую в Интерпол, чтобы активировать его поисковые механизмы», — заявил Дельгадо.
Найиб Букеле написал на своей странице в Twitter, что Серен, покинувший страну в декабре 2020 года, является «беглецом от правосудия».
El ex Presidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia.— Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) July 23, 2021
Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó.
Санчес Серен занимал должность вице-президента при Фунесе до того, как стал главой государства в 2014 году. Он и другие участники правительства Фунеса являются членами Национального освободительного фронта Фарабундо Марти (FMLN) — левой партии, которую представлял Букеле в начале своей карьеры. Однако через два года после пребывания на посту мэра Сальвадора нынешний президент был исключен из FMLN из-за попыток посеять раздор среди членов и нарушений устава.