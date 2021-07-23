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Власти Сальвадора объявили в розыск экс-президента Санчеса Серена
Весь мир
Власти Сальвадора объявили в розыск экс-президента Санчеса Серена
Prt Scr twitter.com  /  @sanchezceren

Сан-Сальвадор, 23 июля. Власти Сальвадора издали распоряжение об аресте бывшего президента Санчеса Серена и девяти высокопоставленных чиновников предыдущих администраций из-за обвинений в отмывании денег и коррупции. Об этом сообщает Генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

По информации ведомства, Серен на данный момент находится за границей, но были задержаны пять высших должностных лиц при правительстве президента Маурисио Фунеса с 2009 по 2014 год. Бывший президент и другие чиновники, в том числе бывшие министры здравоохранения, финансов, труда, сельского хозяйства и экологии, разыскиваются по обвинениям в отмывании денег, хищении государственного имущества и незаконном обогащении.

На пресс-конференции прокурор Родольфо Дельгадо добавил, что он обратится за международной помощью, чтобы определить местонахождение Санчеса Серена.

«Мы выдали ордеры на арест и позже отправим красное уведомление напрямую в Интерпол, чтобы активировать его поисковые механизмы», — заявил Дельгадо.

Найиб Букеле написал на своей странице в Twitter, что Серен, покинувший страну в декабре 2020 года, является «беглецом от правосудия».

Санчес Серен занимал должность вице-президента при Фунесе до того, как стал главой государства в 2014 году. Он и другие участники правительства Фунеса являются членами Национального освободительного фронта Фарабундо Марти (FMLN) — левой партии, которую представлял Букеле в начале своей карьеры. Однако через два года после пребывания на посту мэра Сальвадора нынешний президент был исключен из FMLN из-за попыток посеять раздор среди членов и нарушений устава.

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