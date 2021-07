Власти Сальвадора объявили в розыск экс-президента Санчеса Серена

Сан-Сальвадор, 23 июля. Власти Сальвадора издали распоряжение об аресте бывшего президента Санчеса Серена и девяти высокопоставленных чиновников предыдущих администраций из-за обвинений в отмывании денег и коррупции. Об этом сообщает Генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

По информации ведомства, Серен на данный момент находится за границей, но были задержаны пять высших должностных лиц при правительстве президента Маурисио Фунеса с 2009 по 2014 год. Бывший президент и другие чиновники, в том числе бывшие министры здравоохранения, финансов, труда, сельского хозяйства и экологии, разыскиваются по обвинениям в отмывании денег, хищении государственного имущества и незаконном обогащении.

El Salvador’s Attorney General's Office ordered the arrest of former President Salvador Sanchez Ceren and nine top officials from a past administration as part of a money laundering and corruption probe https://t.co/uv7oZJt2gR pic.twitter.com/nTwgN7qehF