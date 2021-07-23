Власти Сальвадора объявили в розыск экс-президента Санчеса Серена

Сан-Сальвадор, 23 июля. Власти Сальвадора издали распоряжение об аресте бывшего президента Санчеса Серена и девяти высокопоставленных чиновников предыдущих администраций из-за обвинений в отмывании денег и коррупции. Об этом сообщает Генеральная прокуратура центральноамериканской страны.

По информации ведомства, Серен на данный момент находится за границей, но были задержаны пять высших должностных лиц при правительстве президента Маурисио Фунеса с 2009 по 2014 год. Бывший президент и другие чиновники, в том числе бывшие министры здравоохранения, финансов, труда, сельского хозяйства и экологии, разыскиваются по обвинениям в отмывании денег, хищении государственного имущества и незаконном обогащении.

El Salvador’s Attorney General's Office ordered the arrest of former President Salvador Sanchez Ceren and nine top officials from a past administration as part of a money laundering and corruption probe https://t.co/uv7oZJt2gR pic.twitter.com/nTwgN7qehF — Reuters (@Reuters) July 23, 2021

На пресс-конференции прокурор Родольфо Дельгадо добавил, что он обратится за международной помощью, чтобы определить местонахождение Санчеса Серена.

«Мы выдали ордеры на арест и позже отправим красное уведомление напрямую в Интерпол, чтобы активировать его поисковые механизмы», — заявил Дельгадо.

Найиб Букеле написал на своей странице в Twitter, что Серен, покинувший страну в декабре 2020 года, является «беглецом от правосудия».

El ex Presidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la justicia.



Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó. — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) July 23, 2021

Санчес Серен занимал должность вице-президента при Фунесе до того, как стал главой государства в 2014 году. Он и другие участники правительства Фунеса являются членами Национального освободительного фронта Фарабундо Марти (FMLN) — левой партии, которую представлял Букеле в начале своей карьеры. Однако через два года после пребывания на посту мэра Сальвадора нынешний президент был исключен из FMLN из-за попыток посеять раздор среди членов и нарушений устава.