Разворот на Восток: чем для Белоруссии закончилась попытка усидеть на двух стульях



Поворот Белоруссии на Восток в условиях санкционной политики ЕС неизбежен. Такую мысль высказал белорусский философ, публицист Алексей Дзермант в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Эксперты давно задавались вопросом, как долго еще Белоруссия будет придерживаться многовекторной политики, пытаясь лавировать между Востоком и Западом. Но антибелорусские санкции Евросоюза все расставили на свои места. И вот уже президент Белоруссии Александр Лукашенко критикует МИД республики за ориентацию на такие страны, как Польша, Украина и Литва.

Алексей Дзермант отметил — не зря в Минске прошло совещание по вопросам корректировки внешней политики. Теперь белорусским дипломатам придется действовать более активно в восточном направлении.

«Это очевидно, потому что конфликт с Западом — долгосрочная тенденция. Поэтому нужен будет поворот, нужно искать новые рынки, готовиться к выходу на них, усиливать посольства в восточных странах, готовить специалистов, в том числе знающих языки. Все будет происходить постепенно, надо понимать, что это игра в долгую», — прокомментировал он.

Плюс, по его мнению, белорусским властям надо провести ревизию отношений с западными странами. В государствах с деструктивной политикой в адрес Минска необходимо сократить штат посольств и уровень дипломатического присутствия.

Комментируя призыв Лукашенко «набить морду» послу Риги, Дзермант подчеркнул, что это лишь фигура речи. Он уверен, что таким ярким высказыванием президент выразил желание, чтобы белорусские дипломаты более резко и где-то даже агрессивно отстаивали позицию собственной страны. Ведь иногда создается впечатление, что они ведут себя излишне пассивно и совсем не реагируют на выпады Запада. Государства, которые ведут гибридную войну против Белоруссии, нужно в ответ атаковать, уверен он.

Pr Scr youtube.com / Константин Семин

Как рассказал Дзермант, пока влияние санкций в Белоруссии не сильно ощущается. Ограничения были введены для того, чтобы остановить рост белорусской экономики, но у республики помимо ЕС есть и другие партнеры.

«По итогам полугодия у нас восстановлен рост 3,5%. У нас есть традиционные партнеры, это прежде всего Россия. И мы видим полную поддержку с ее стороны. Для экономики это очень важно — значит, мы не просядем до негативных показателей. Плюс есть страны СНГ и Китай, с которым постоянно увеличивается товарооборот. Также мы видим интерес арабских инвесторов. Санкции – это неприятно, но тут больше вопрос компенсирующих механизмов», — пояснил участник брифинга.

При этом Дзермант признал, что из-за санкций авиатрафик республики сократился, но это не смертельно — банкротства белорусских авиакомпаний ждать не стоит. Ведь Белоруссия всегда может увеличить количество рейсов в Россию, Турцию, Египет и другие страны. В то же время белорусов удивило то, что к санкциям присоединилась дружественная Сербия. Спикер объяснил этот шаг сербских властей тем, что руководство страны взяло открытый курс на евроинтеграцию.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В период формирования многополярного мира образуется блоковое противостояние — так было всегда, это мы наблюдаем и сейчас, отметил Дзермант.

«О прямой войне говорить сложно. Лукашенко использует это как образ будущего, но мы не хотим к этому прийти, хотя негативные тенденции говорят, что шанс на это увеличивается. Холодная война — не фигура речи. Посмотрите, как реагируют США на усиление Китая. Мы также видим санкции в отношении России. Сейчас формируются новые блоки, которые неизбежно будут между собой конкурировать в довольно жесткой форме. Не хотелось бы, чтобы все дошло до войны, но тенденции не очень обнадеживающие», — сказал Дзермант.

В этом противостоянии выдержит тот, кто сможет дать отпор попыткам изнутри развалить государственность и будет более устойчив в экономике, технологиях, заключил белорусский публицист.