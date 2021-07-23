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Путин утвердил проведение парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:50
Армия
Путин утвердил проведение парада ко Дню ВМФ РФ в Петербурге
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 23 июля. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада ко Дню ВМФ РФ в Санкт-Петербурге в 2021 году.

Напомним, главный военно-морской парад ко Дню ВМФ РФ пройдет 25 июля 2021 года в Петербурге и Кронштадте. Документ об утверждении проведения данного мероприятия опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что подготовка и проведение главного военно-морского парада возложены на Министерство обороны РФ. Помимо этого, петербургскому правительству поручено оказать содействие в подготовке праздничного мероприятия.

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