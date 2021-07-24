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Психолог Миллер объяснила, как вовремя распознать созависимые отношения
Общество
Психолог Миллер объяснила, как вовремя распознать созависимые отношения
freepik.com  /  Designed by Freepik

Суть созависимых отношений в том, что люди, тотально недолюбленные в детстве, встретив, как им кажется, того самого, бросаются в омут с головой, пытаясь закрыть эмоциональную дыру. Часто это стремление приводит к печальным психологическим последствиям. В комментарии ФАН психолог, сексолог Александра Миллер объяснила, как вовремя распознать созависимые отношения.

В своей практике она нередко встречает подобного рода отношения, призналась специалист. По ее словам, люди порой путают любовь и зависимость, сливаются с партнером, хотят, чтобы он всецело принадлежал им, начинают жить не своей жизнью.

«Решив завоевать чье-то сердце, мы узнаем, чем интересуется объект любви, что он любит, а затем показываем, что наши интересы и вкусы точно такие же. Влюбленность превращает нас в хамелеонов. Это прямой путь к неправильной модели отношений. Если вы заметили, что встали на этот скользкий путь, сосредоточьтесь не на том, что от вас ожидают, а на том, что вам интересно», — говорит собеседник ФАН.

Психолог Миллер объяснила, как вовремя распознать созависимые отношения
instagram.com  / @aleksandra_miller_psychologist

По мнению специалиста, чтобы определить, попались ли вы в ловушку созависимых отношений, нужно оценить, насколько приведенные ниже выражения характеризуют ваши нынешние отношения. Стоит насторожиться, если один из партнеров:

  • постоянно ждет звонка/смс или возвращения домой своей половины;
  • прилагает больше усилий, чем другой, чтобы начать общение после ссоры;
  • чаще, чем другой, признается в любви;
  • после физической близости менее нежен, чем другой;
  • больше, чем другой, хочет разобраться в отношениях;
  • чувствует пренебрежение в общественных местах, в то время как другой ощущает в компании скованность и раздражение из-за присутствия второй половины;
  • сильнее тревожится и испытывает неуверенность в стабильности отношений, тогда как второй воспринимает их как должное;
  • во время ссор жалуется на эгоизм, самовлюбленность и невнимательность, другой — на ревнивость, навязчивость и постоянные претензии.

Психолог Миллер объяснила, как вовремя распознать созависимые отношения
pixabay.com  / Gerd Altmann

«Если все эти утверждения — о вас, лучше бежать к специалисту и менять ситуацию, потому что созависимые отношения отнимают кучу сил, эмоций и здоровья. Они то поднимают вас на небеса, то заставляют камнем рухнуть в пропасть», — говорит психолог.

Созависимые отношения невозможно закончить, их нужно пролечить со специалистом и вырасти из них, потому что, как говорится, «вход в такие отношения — копейка, а выход — миллион», убеждена она.

Ранее Александра Миллер объяснила, откуда берутся созависимые отношения. Она полагает, что все проблемы могут тонкой нитью тянуться из детства.

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