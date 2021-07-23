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Центробанк России поднял ключевую ставку до 6,5% годовых

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:45
Экономика
Центробанк России поднял ключевую ставку до 6,5% годовых
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 23 июля. Банк России принял решение относительно повышения ключевой процентной ставки до 6,5% годовых.

Согласно представленным данным, финансовый регулятор увеличил базовую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт. В результате значение вернулось на уровень октября-декабря 2019 года. Соответствующее повышение считается максимальным предпринятым шагом Центробанка России с 2014 года, передает РИА Новости.

Эксперты ранее рассказали, как решение регулирующего органа относительно ключевой ставки скажется на курсе национальной валюты страны. Увеличение показателя на 100 базисных пунктов будет считаться положительным моментом для рубля, если последующие комментарии намекнут на приостановку в жесткой денежно-кредитной политике.

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