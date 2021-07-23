Попова заявила о снижении темпов прироста заболеваемости COVID-19 в России

Москва, 23 июля. Эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу в России оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В данный момент медики фиксируют небольшое снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19 в России. В частности, речь идет о таких регионах, как Ставропольский край, Томская, Астраханская и Еврейская автономные области. В них заболеваемость коронавирусом снизилась на 25%, добавила Попова.

Вакцинация является единственным способом борьбы с пандемией COVID-19. Всего в России зарегистрировано четыре препарата против COVID-19 — «Спутник V» и «Спутник Лайт» от НИЦ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от «Вектора» и «КовиВак» от центра Чумакова.

Все российские препараты для вакцинации от COVID-19 подходят для повторных прививок. Титр антител к COVID-19 неизбежно падает в организме с течением времени. Минздрав РФ зарегистрировал уже четыре вакцины от этого опасного заболевания.