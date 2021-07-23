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Администрация Байдена опасается нового наплыва мигрантов в США
Весь мир
Администрация Байдена опасается нового наплыва мигрантов в США
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Петрашевич

Вашингтон, 23 июля. В администрации президента США Джозефа Байдена опасаются, что отмена ограничений COVID-19 может вызвать всплеск миграции. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на свои источники.

В настоящее время в Америке действует приказ, запрещающий принимать большинство заявок от мигрантов из-за пандемии, который ввели при администрации Трампа в 2020 году. Благодаря ему в Мексику было выслано порядка одного миллиона человек, пытавшихся попасть в США. NBC подчеркивает, что администрация Байдена вывела из-под действия этого приказа детей, прибывших в США без родителей.

В случае отмены ковидных ограничений власти опасаются, что заявок на получение статуса беженца и пребывание в США будет так много, что система может не справиться. Администрация также обеспокоена вопросами финансирования и оснащения миграционных центров.

Кризис на границе

Южная граница США и Мексика сейчас переживают серьезный гуманитарный кризис, связанный с наплывом беженцев из Гватемалы, Гондураса, Гаити и других стран. По итогам июня пограничные службы США задержали 118 тыс. мигрантов. Количество беженцев увеличилось на 5% по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Погранично-таможенной службы (CBP), в июне было задержано 123 тыс. «уникальных» беженцев, остальные уже стояли на учете. Большинство — это взрослые мигранты, пытающиеся попасть в США в одиночку. На юго-западной границе на 8% также увеличилось количество задержанных детей: с 14,1 тыс. в мае до 15,2 тыс. в июне. На 25% к тому же выросло число семей, стремящихся в Америку: с 44,7 тыс. в мае до 55,8 тыс. в июне.

Администрация Байдена опасается нового наплыва мигрантов в США
Global Look Press  / Selene Magnolia / Keystone Press Agency

Рост миграционных потоков напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Позже американский лидер и высшие чиновники призвали беженцев из государств Центральной Америки «не приближаться к границам США». Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних мигрантов привело к росту числа детей-мигрантов, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории.

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