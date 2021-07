Администрация Байдена опасается нового наплыва мигрантов в США

Вашингтон, 23 июля. В администрации президента США Джозефа Байдена опасаются, что отмена ограничений COVID-19 может вызвать всплеск миграции. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на свои источники.

Biden administration officials say they are worried that lifting the Covid-19 restrictions blocking undocumented immigrants from crossing into the U.S. from Mexico would trigger a surge in migration that could overwhelm the system. https://t.co/lbDRE9tOGv