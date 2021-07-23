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Белорусский публицист Дзермант описал сценарий разворота Минска на Восток
Политика
Белорусский публицист Дзермант описал сценарий разворота Минска на Восток
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 23 июля. Дипломаты из Белоруссии должны более активно действовать в восточном направлении, заявил белорусский философ и публицист Алексей Дзермант.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел эфир, в рамках которого эксперты обсудили вынужденный разворот Белоруссии в сторону Востока. Алексей Дзермант описал сценарий, при котором внешнеполитический курс республики будет меняться из-за противостояния с западными странами.

«В текущей обстановке это неизбежно. Не зря было совещание по вопросам корректировки внешней политики, это концептуальное выступление, после которого наши дипломаты должны будут действовать более активно в восточном направлении. Это очевидно, потому что конфликт с Западом — долгосрочная тенденция. Поэтому да, этот поворот будет», — отметил эксперт.

Публицист также прокомментировал резкое высказывание белорусского президента Александра Лукашенко, который призвал своего посла «набить морду» дипломатическому представителю Латвии.

«Это была фигура речи. Речь шла о том, чтобы белорусские дипломаты более резко, и где-то агрессивно на международной арене и в западных государствах отстаивали позицию Белоруссии, потому что часто складывалось впечатление, что они пассивно себя ведут и не реагируют на откровенно враждебные выпады. И сейчас ситуация стала меняться, позиция МИД стала более резкой, но выпады против нас не прекратятся и их нельзя оставлять без внимания. Нужно не просто защищаться, нужно атаковать по правозащитной теме те государства, которые ведут против нас гибридную войну», — заключил Дзермант.

Как стало известно ранее, Лукашенко дал сигнал собственным элитам и России, что проект Минска «поворот на Запад» признан провальным. Теперь МИД Белоруссии должен будет поменять внешнеполитический курс.

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белоруссия лукашенко запад
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