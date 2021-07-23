Зеленский назначил Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины

Киев, 23 июля. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки. Украинский лидер уже подписал соответствующий указ.

В документе сказано, что руководить ведомством будет Александр Литвиненко. Также Зеленский подписал указ об увольнении бывшего главы СВР Валерия Кондратюка. Литвиненко ранее возглавлял Национальный институт стратегических исследований.

До этого пост министра внутренних дел Украины покинул Арсен Аваков. По словам заместителя главы МВД Антона Геращенко, руководитель ведомства принял решение об отставке по просьбе Владимира Зеленского.