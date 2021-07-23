Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились почти 35 миллионов россиян

Москва, 23 июля. Почти 35 миллионов жителей России получили первый компонент вакцины от коронавируса, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На сегодняшний день первый этап вакцинации в общей сложности прошли почти 35 млн граждан. За последнюю неделю число привитых выросло более чем на 2 миллиона, сообщил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Министр также заявил об увеличении темпов производства вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Объем поставок препарата в регионы России будет расти, добавил глава Минздрава.