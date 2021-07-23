Почему российские знаменосцы должны достойно выступить на Олимпиаде-2020

Знаменосцы достойно представят нашу страну на Олимпийских играх. Об этом на пресс-конференции ФАН заявила заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова.

Волейболист сборной России, олимпийский чемпион Максим Михайлов и фехтовальщица, олимпийская чемпионка Софья Великая понесут флаг ОКР на открытии Олимпийских игр в Токио, которое пройдет 23 июля. В последние 20 лет сформировалось поверье, что именитые спортсмены, несущие флаг, выступают на Играх неудачно. За два столетия знаменосцы российской сборной завоевали лишь одно золото и 2 серебра.

Елена Павлова надеется, что в этом году традиция прервется, а российские знаменосцы наконец смогут выиграть олимпийские награды.

«Наши знаменосцы будут стараться, чтобы выиграть. Быть достойным знаменосцем — это действительно ответственность, которая приносит дополнительные переживания. И Михайлов, и Великая — олимпийские чемпионы, это не первые их Игры, не первые соревнования такого уровня, поэтому с некоторыми волнениями они должны справиться. Я думаю, они достойно представят страну на церемонии открытия и в дальнейшем достойно представят себя на соревнованиях», — отметила она.

Ранее сообщалось, что один из организаторов Олимпийских игр — 2020 использовал слово «Россия» вопреки запретам. Координатор ОИ-2020 использовала слово «Россия» во время соревнований по академической гребле. Она пыталась верно указать направление Андрею Потапкину и Илье Кондратьеву, которые поплыли не в ту сторону.