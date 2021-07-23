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В России увеличили темпы производства вакцины «Спутник Лайт»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:40
Общество
В России увеличили темпы производства вакцины «Спутник Лайт»
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Москва, 23 июля. Темпы производства вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» увеличили в России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Объемы поставок «Спутника Лайт» в регионы РФ будут расти благодаря увеличению темпов производства препарата, подчеркнул глава Минздрава России на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Первые партии «Спутника Лайт» уже отправлены. Препарат доказал свою эффективность при вакцинации как переболевших, так и привитых ранее граждан, отметил Мурашко. Он также сообщил, что первый компонент вакцины получили почти 35 млн россиян.

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