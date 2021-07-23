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РЖД остановила продажу билетов на следующие в Забайкалье поезда

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:41
Общество
РЖД остановила продажу билетов на следующие в Забайкалье поезда
ФБА «Экономика сегодня»  /  Надежда Дроздова

Чита, 23 июля. Желающие не смогут приобрести билеты на следующие в Забайкалье поезда. РЖД на три дня ограничила продажу проездных документов в этом направлении.

К тому же на ближайшие даты отменены поезда по маршруту Чита — Благовещенск и обратно. Возврат билетов осуществляется без удержания сборов, сообщили в ОАО «РЖД». Сейчас в компании прорабатывают вопрос перевозки пассажиров задержанных поездов на автобусах.

«Ситуация по восстановлению движения остается сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе», — следует из официального сообщения РЖД.

Обстановка осложнена обрушением железнодорожного моста близи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края. Специалисты продолжают восстанавливать объект. На месте находятся более 100 мастеров и 11 единиц техники.

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