Аналитик Муртазин объяснил, чем вызвана популярность кнопочных телефонов в РФ

Москва, 23 июля. Изменение показателей реализации кнопочных телефонов вызвано корректировкой рынка после пандемийного года, когда фиксировалась нехватка смартфонов.

Позицией поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Согласно данным группы «М.Видео-Эльдорадо», российские граждане приобрели более 3 млн аппаратов на сумму 4,5 млрд рублей по итогам первой половины 2021 года. Полученный результат на 7% больше количественных показателей 2020 года. В денежном выражении сумма выросла на 20%, передает РИА Новости.

При этом специалист отметил, что «доля кнопочных телефонов постепенно снижается». В настоящее время наблюдается «корректировка после пандемийного года». На текущую ситуацию повлияло повышение стоимости подобных устройств не менее чем на 20%, резюмировал Муртазин.

Эксперты телекоммуникационной отрасли ранее рассказали о способах избавления от назойливых спам-звонков людей, предлагающих различные услуги. Один из самых популярных методов — установить мобильные приложения, которые идентифицируют номер телефона.