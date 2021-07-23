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Аналитик Муртазин объяснил, чем вызвана популярность кнопочных телефонов в РФ
Экономика
Аналитик Муртазин объяснил, чем вызвана популярность кнопочных телефонов в РФ
Global Look Press  /  Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search

Москва, 23 июля. Изменение показателей реализации кнопочных телефонов вызвано корректировкой рынка после пандемийного года, когда фиксировалась нехватка смартфонов.

Позицией поделился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Согласно данным группы «М.Видео-Эльдорадо», российские граждане приобрели более 3 млн аппаратов на сумму 4,5 млрд рублей по итогам первой половины 2021 года. Полученный результат на 7% больше количественных показателей 2020 года. В денежном выражении сумма выросла на 20%, передает РИА Новости.

При этом специалист отметил, что «доля кнопочных телефонов постепенно снижается». В настоящее время наблюдается «корректировка после пандемийного года». На текущую ситуацию повлияло повышение стоимости подобных устройств не менее чем на 20%, резюмировал Муртазин.

Эксперты телекоммуникационной отрасли ранее рассказали о способах избавления от назойливых спам-звонков людей, предлагающих различные услуги. Один из самых популярных методов — установить мобильные приложения, которые идентифицируют номер телефона.

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