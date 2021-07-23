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В США рассказали, как российский истребитель Checkmate «сломает» теории Эйнштейна

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:26
Армия
В США рассказали, как российский истребитель Checkmate «сломает» теории Эйнштейна
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 23 июля. Новый российский одномоторный истребитель Су-75 Checkmate якобы способен в два раза превысить скорость света, заявили американские журналисты.

Российская госкорпорация «Ростех» в ходе авиасалона МАКС-2021 презентовала новый легкий боевой самолет Су-75 Checkmate («Шах и мат»). Это событие привлекло внимание СМИ всего мира, в том числе и американских журналистов. Однако ведущая канала Fox News Джиллиан Меле допустила весьма забавную ошибку, рассказывая о новом истребителе из РФ, «наделив» его необычными свойствами. Журналисты издания RawStory в своей статье, перевод которой приводит «ПолитРоссия», указали на эту неточность в рассказе ведущей.

Меле в эфире канала решила рассказать зрителям о главных преимуществах Checkmate, однако одно из них оказалось очень необычным. По словам девушки, Су-75 настолько быстрый, что способен «превысить скорость света в два раза». Также она указала на стелс-возможности крылатой машины и ее небольшие габариты.

«Новый истребитель меньше других, представленных российскими производителями, а также он может летать со скоростью почти вдвое больше скорости света», — сказала ведущая.

Подобные высказывания являются весьма лесными для авиастроительной промышленности РФ, но в теорию относительности Альберта Эйнштейна они не укладываются, так как Checkmate ее попросту «сломает» в таком случае, иронично отметили в RawStory. На самом же деле Су-75 не является «звездолетом», так как способен превышать в два раза скорость звука, а не света.

Ранее американские аналитики рассказали об одной интересной особенности нового российского истребителя. По их словам, Checkmate обладает большой площадью крыла, ввиду чего максимальная высота полета у машины намного больше, чем у конкурентов. По их мнению, благодаря этому Су-75 может наносить удары с гораздо больших расстояний и использоваться в качестве палубного истребителя.

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