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Мишустин призвал отвечать на вопросы россиян о вакцинации от COVID-19

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:28
Общество
Мишустин призвал отвечать на вопросы россиян о вакцинации от COVID-19
Пресс-центр Гайдаровского форума

Москва, 23 июля. Отвечать на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса важно, чтобы у граждан не оставалось сомнений, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина также призвал наращивать объемы тестирования на выявление COVID-19 до уровня, который будет соответствовать требованиям Роспотребнадзора. Мера поможет оказать заболевшим своевременную помощь, подчеркнул Мишустин.

Регионам РФ выделили более 85 млрд рублей на работу системы здравоохранения. Государственная поддержка предназначена также для покрытия расходов страховой медпомощи, отметил премьер-министр.

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мишустин вакцинация коронавирус
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