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Аналитик Шурыгин объяснил, для чего Россия отправила военных на учения в Таджикистан
Армия
Аналитик Шурыгин объяснил, для чего Россия отправила военных на учения в Таджикистан
Global Look Press  /  Zhang Ling/Xinhua

Москва, 23 июля. Россия должна была направить военных на учения в Таджикистан, так как от готовности Москвы при случае противостоять движению «Талибан»1 (запрещено в РФ) зависит авторитет страны.

Таким мнением поделился военный эксперт Владислав Шурыгин. В беседе с «Известиями» он прокомментировал военные маневры, которые будут проводить Россия и несколько стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности на полигоне в Хатлонской области Таджикистана. Учения будут проводиться с 5 по 10 августа, но войска других государств прибывают на границу с Афганистаном уже сейчас.

По словам аналитика, в данный момент угрозы крупномасштабного вторжения из Афганистана нет. Однако остановить его возможное распространение на территорию Афганистана можно будет лишь при демонстрации силы и решимости России защитить союзника.

«Одних только дипломатических усилий будет недостаточно. Кроме того, сохраняется опасность, что военный хаос позволит закрепиться в приграничных регионах боевикам ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) и других экстремистских формирований», — указал Шурыгин.

По его мнению, от того, насколько эффективной будет помощь Таджикистану со стороны РФ, зависит авторитет и самой России, и ОДКБ.

Ранее представитель талибов Забиулла Муджахед заявлял, что движение не позволит боевикам ИГИЛ (террористическая организация запрещена в РФ) активизироваться в Афганистане. Сама Россия пока не планирует исключать «Талибан» из списка запрещенных организаций, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан учения таджикистан
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