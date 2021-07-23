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Самбист прокомментировал объяснение МОК по Крыму на сайте Олимпиады
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Самбист прокомментировал объяснение МОК по Крыму на сайте Олимпиады
Спорт
Самбист прокомментировал объяснение МОК по Крыму на сайте Олимпиады
Global Look Press  /  Naoki Morita

Изменения на сайте Олимпийских игр — 2020 произошли из-за запроса украинской стороны. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявил мастер спорта по самбо Григорий Задыкян.

Накануне на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио Крым изобразили как часть РФ. Во всплывающем окне между Украиной и полуостровом была проведена линия границы. Позже Международный олимпийский комитет объяснил случившееся как «досадную ошибку провайдера». В МОК признались, что оплошность незамедлительно исправили, как только об этом стало известно.

«Я думаю, было обращение с украинской стороны по этому вопросу. Мне кажется, целенаправленное изменение произошло именно по требованию Украины», — выразил мнение Задыкян.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти еще год назад — с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за эпидемии коронавируса были перенесены на 2021 год. Официальное открытие Игр пройдет 23 июля. Завершится Олимпиада 8 августа. Россию на турнире представят 335 атлетов в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, серфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Ранее сообщалось, что один из организаторов Олимпийских игр — 2020 использовал слово «Россия» вопреки запретам. Координатор ОИ-2020 использовала слово «Россия» во время соревнований по академической гребле. Она пыталась верно указать направление Андрею Потапкину и Илье Кондратьеву, которые поплыли не в ту сторону.

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Все новости / Спорт / Самбист прокомментировал объяснение МОК по Крыму на сайте Олимпиады
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