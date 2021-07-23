Толстой: истерика Киева не повлияет на право жителей ЛДНР участвовать в выборах в Госдуму

Москва, 23 июля. Реакция Украины на участие жителей Донбасса в российских выборах ничего не изменит, заявил зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой.

Властей Киева возмутило решение Москвы по парламентским выборам. Они выступили против участия жителей Донбасса в голосовании, которое запланировано на сентябрь.

Толстой уточнил, что российское гражданство позволяет людям свободно въезжать на территорию государства и дает право выбирать и быть избранным. Представители населения республик Донбасса, которые также имеют гражданство РФ, могут принять участие в выборах.

Истерика со стороны Киева никак не повлияет на право жителей ЛДНР, подчеркнул Петр Толстой.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за решения властей России. В ведомстве отметили, что участие жителей Донбасса в выборах в Госдуму является «грубым нарушением».