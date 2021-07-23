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РЖД приостановила отправку грузов по Транссибу на Дальний Восток

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:22
Общество
РЖД приостановила отправку грузов по Транссибу на Дальний Восток
wikipedia.org  /  Сахаров Александр / CC BY-SA 3.0

Москва, 23 июля. Отправка всех непродовольственных грузов по Транссибу на Дальний Восток приостановлена на трое суток, сообщили в ОАО «РЖД».

Поставку всех грузов на восток, кроме продуктов, ограничили на трое суток со всех находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, говорится на официальном Telegram-канале РЖД.

Такая мера принята в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на фоне стихийного бедствия в Забайкальском крае. Погрузки в адрес станций Дальневосточной железной дороги не будут производиться из-за повреждений в результате осадков. На восстановительных работах задействовано 107 человек и 11 единиц техники.

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ржд дальний восток транссиб
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