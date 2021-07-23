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Появились кадры с формой российских спортсменов для церемонии открытия Олимпиады

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:23
Спорт
Появились кадры с формой российских спортсменов для церемонии открытия Олимпиады
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Токио, 23 июля. Стало известно, как будут выглядеть российские спортсмены на параде в честь открытия летних Олимпийских игр в Токио.

Кадры с атлетами из РФ удалось снять РИА Спорт перед церемонией. Спортсменки появятся на параде в красных кимоно. Что касается мужчин из российской сборной, то они выйдут на церемонии открытия в черных костюмах.

В связи с допинговым скандалом спортсмены из РФ лишились возможности выступать на Олимпиаде под триколором. Сборная выйдет на Играх под флагом Олимпийского комитета России. Поскольку на английском языке его аббревиатура выглядит как ROC, в Сети запустили флешмоб WeWillRocYou в поддержку российских спортсменов. Глава МИД России Сергей Лавров уже оценил остроумные шутки на эту тему.

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токио олимпиада сборная россии
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