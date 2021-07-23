Поляк Даниэль Кавалко рассказал о своей мечте освоить «Дальневосточный гектар»

В Польше очень дорогая недвижимость, и у молодежи нет перспектив купить что-то свое, поэтому российская программа «Дальневосточный гектар» является очень привлекательной. Об этом ФАН рассказал 28-летний житель Познани Даниэль Кавалко, который мечтает получить и освоить участок.

Поляк объяснил, почему его так интересует программа «Дальневосточный гектар».

«Все очень просто — в Польше очень дорогая недвижимость, и вообще нет особой перспективы купить или построить что-то свое, — пояснил Кавалко. — А «Дальневосточный гектар» — это хороший способ. Кроме того, организаторы программы предлагают участникам субсидии и гранты».

Житель Познани рассказал, как планирует реализовать свою идею в жизнь: он хочет стать гражданином Российской Федерации по браку.

«Моя девушка наполовину русская, наполовину полячка. Она сама из Камышина, — рассказал собеседник ФАН. — Когда мы поженимся и у нас родится ребенок, то я смогу получить гражданство в упрощенном порядке. Для этого я должен легально находиться на территории России».

из личного архива Даниэля Кавалко /

В заключение Даниэль Кавалко признался, что его вдохновляет идея строить что-то новое.

«Ты едешь в новое место, и в каком-то смысле ты, как Христофор Колумб, прибывший в Америку. Я бы купил коров, продавал молоко, изготавливал свои сыры и другие продукты. У меня было бы что-то вроде частной фермы, как у Германа Стерлигова».

Ранее стало известно, что в Приморском крае разрешили брать второй дальневосточный гектар. Поправки в закон дают возможность тем, кто уже взял землю, оформил ее в собственность или взял в аренду, выбрать еще один участок. Его площадь может быть не более 1 гектара.