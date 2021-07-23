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Власти Алтайского края вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан

  /   Обновлено: 23 июля 2021 13:47
Общество
Власти Алтайского края вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан
pixabay.com

Барнаул, 23 июля. Прививки от коронавируса станут обязательными для некоторых жителей Алтайского края, сообщили в правительстве региона.

Работникам общепита и представителям некоторых других социальных профессий на территории региона предстоит пройти вакцинацию от COVID-19 в обязательном порядке. Работодателям предстоит привить от заболевания не менее 60% работников.

Российские ученые изобрели уже четыре вакцины от коронавируса. Препараты доказали свою безопасность и эффективность в ходе проведенных исследований. Процедуру можно пройти бесплатно при наличии полиса ОМС.

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вакцинация алтайский край коронавирус
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