Власти Алтайского края вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых граждан

Барнаул, 23 июля. Прививки от коронавируса станут обязательными для некоторых жителей Алтайского края, сообщили в правительстве региона.

Работникам общепита и представителям некоторых других социальных профессий на территории региона предстоит пройти вакцинацию от COVID-19 в обязательном порядке. Работодателям предстоит привить от заболевания не менее 60% работников.

Российские ученые изобрели уже четыре вакцины от коронавируса. Препараты доказали свою безопасность и эффективность в ходе проведенных исследований. Процедуру можно пройти бесплатно при наличии полиса ОМС.