Школьники России выиграли пять золотых медалей на Международной олимпиаде по физике

Москва, 23 июля. Российские школьники выиграли пять золотых медалей на 51-й Международной олимпиаде по физике, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В олимпиаде по данному предмету принимали участие около 450 учеников из 90 стран мира. Россияне обновили прошлогодний рекорд по золотым наградам.

В этом году соревнования проходили в Вильнюсском университете — в дистанционном формате — из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу. Российская сборная участвовала на базе Московского физико-технического института. Олимпиада проходила в два тура, 19 и 21 июля, задания были теоретические и практические.

В Санкт-Петербурге 19 июля стартовала 62-я Международная математическая олимпиада среди школьников. Она также проходит дистанционно из-за коронавирусных ограничений. Сборную России представляют шесть школьников.